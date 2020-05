Animal Crossing: New Horizons diventa un horror inquietante in questo geniale trailer

Animal Crossing: New Horizons è forse la cosa più lontana possibile da un horror psicologico dai risvolti estremamente inquietanti, ma la normale percezione del gioco per Nintendo Switch potrebbe subire un notevole scossone dalla visione di questo trailer, magistralmente creato da un utente.

A dire il vero, Animal Crossing: New Horizons ha la sua dose di inquietudine con le opere d'arte false e a quanto pare stregate che spaventano i giocatori, ma quello è ancora qualcosa alquanto all'acqua di rose rispetto al trailer che potete vedere riportato qui sotto e intitolato, opportunamente, "Animal Crossing: Horror Movie Trailer".

Pubblicato da Evil Imp, il trailer è stato costruito direttamente utilizzando spezzoni di gameplay di Animal Crossing: New Horizons, ma con una scelta molto attenta dei contenuti, un montaggio e una serie di musiche di sottofondo in grado di stravolgere le atmosfere normali del gioco e trasformarlo in qualcosa di veramente inquietante.

Il risultato ha ovviamente dell'umoristico come parodia che ricalca attentamente gli stilemi classici dei trailer dei film horror, con tanto di citazioni da critici del calibro di Tom Nook e K.K. Slider, ma proprio il contrasto tra il soggetto e il tono con cui viene rappresentato amplifica comunque una certa inquietudine.

Se non altro, rappresenta un altro chiaro esempio di come Animal Crossing: New Horizons stia ispirando davvero una grande quantità di persone, diventando a tutti gli effetti un vero e proprio fenomeno culturale. Non per nulla, Valentino e Marc Jacobs vestono il gioco di Nintendo con alcune collezioni specifiche, mentre anche Gohan di Dragon Ball Z pare si sia trasferito sull'isola.