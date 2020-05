Watch Dogs: Legion, dettagli su missioni, mappa e contenuti da un presunto leak

Watch Dogs: Legion deve tornare a svelarsi, probabilmente fra breve, dunque in attesa di informazioni ufficiali da parte di Ubisoft ci affidiamo intanto a qualche buona vecchia voce di corridoio sulle caratteristiche del gioco, da prendere ovviamente con tutte le precauzioni del caso.

I dettagli emersi sono stati riportati da alcuni presunti insider, ma come sempre è ben difficile verificare l'affidabilità di un presunto leak di questo tipo. In ogni caso, quello che emerge sono alcune caratteristiche piuttosto marginali per il nuovo capitolo dell'action game in terza persona di Ubisoft.

Sembrano esserci degli eventi in cross-over tra Watch Dogs: Legion, The Division 2 e Rainbow Six Siege, oltre ad alcuni contenuti anche da o per Steep, tutte cose piuttosto verosimili, considerando il normale modus operandi di Ubisoft con le proprietà intellettuali del catalogo.

Il Season Pass è stato espanso con altri contenuti, contenenti ulteriori missioni ed episodi disponibili, inoltre Wrench sarà all'interno di questo. A quanto pare, insomma, l'acquisto del Season Pass e i suoi contenuti scaricabili andranno ad ampliare e completare la storia con nuovi episodi.

Watch Dogs: Legion Online avrà dei contenuti esclusivi, ovvero probabilmente staccati da quelli del gioco principale in single player. Tra questi ci sono missioni, attività e colpi di vario tipo da portare a termine che evidentemente si troveranno solo nel comparto online.

La mappa è stata espansa da quella mostrata in precedenza, con ulteriori ambientazioni aggiunte nella zona est e l'inserimento di Canary Wharf con i quartier generali di Nudle & !NViTE.

La metropolitana è stata aggiunta ed espansa con la possibilità di utilizzarla anche per effettuare il fast travel tra una zona e l'altra della mappa.

Previsto inoltre il ritorno di uno skilltree per ognuna delle tre classi di personaggi previste, cosa che consente varie evoluzioni differenti a partire dalla scelta della classe. Sono previste inoltre 5 diverse linee narrative e ulteriori notizie sul gioco sono attese all'evento di presentazione di Ubisoft, fissato per l'8 giugno.

Per il resto, è emerso di recente che Ubisoft sposterà Watch Dogs: Legion e altri giochi nel caso in cui PS5 e Xbox Series X venissero rimandate all'anno prossimo.