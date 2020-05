Retro Studios: due progetti cancellati su Zelda e Mario emergono in alcuni artwork?

Da Retro Studios sembrano essere emersi alcuni artwork relativi a due progetti cancellati, relativi ai personaggi di Sheik e Boo, dunque collegati in qualche modo a Zelda e Mario, anche se la questione è decisamente nebulosa e ricade indubbiamente nel regno delle voci di corridoio non confermate.

Retro Studios è un team da cui ci si aspetta molto visto quanto fatto in passato, da Metroid Prime a Donkey Kong Country Returns, pertanto il silenzio che lo contraddistingue da parecchio tempo a questa parte ha fatto nascere una notevole impazienza che lo porta spesso al centro di voci di corridoio, ma raramente è possibile anche visionare qualcosa di quello che è stato elaborato all'interno dello studio.

Secondo quanto riferito da varie fonti, le immagini visibili qui sotto e in forma completa a questo indirizzo, apparterrebbero a due progetti in corso presso Retro Studios alcuni anni fa e poi cancellati. L'autore è l'illustratore Sammy Hall, che ha lavorato presso i team come pre-production artist tempo fa e in effetti le immagini sembrano proprio riferirsi ai personaggi in questione.

Il progetto con protagonista Sheik doveva essere uno spin-off di Zelda, evidentemente in lavorazione verso la metà degli anni 2000, visto che i lavori di Hall sono datati tra il 2005 e il 2008. O quantomeno, il progetto era stato preso in considerazione ma non è detto che abbia mai superato la fase di pianificazione e pre-produzione.

Si sarebbe dovuto trattare di un gioco di tipo action RPG, caratterizzato da un'atmosfera piuttosto strana e oscura, che avrebbe messo in scena la storia dell'ultimo Sheik maschio e il suo processo di trasformazione in Master Sword.

Molto poco è invece emerso sul progetto con protagonista Boo, ovviamente uno spin-off di Mario. Anche in questo caso le opere sono datate tra il 2006 e il 2007 e sembrano riferirsi a un gioco forse per Nintendo DS, considerando che viene menzionata una risoluzione per portatile. Tra le informazioni, possiamo dedurre che le meccaniche di gioco prevedessero di "poteri di possessione" e altro.

Nel frattempo, come sappiamo, Retro Studios è al lavoro su Metroid Prime 4, per il quale ha recentemente assunto anche veterani di Eternal Darkness 2 e New Super Lucky's Tale, oltre all'art director di Battlefield 5 e Mirror's Edge.