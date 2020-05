PlayStation Now maggio 2020, confermati i nuovi giochi, disponibili da oggi

PlayStation Now aggiorna il suo catalogo aggiungendo nuovi giochi disponibili da oggi per maggio 2020, confermando peraltro le prime informazioni che erano emerse a questo proposito solo qualche giorno fa.

"Lanciati in intensi scontri multiplayer, tuffati in un contorto universo di survival horror o affronta la realtà di un thriller psicologico", dice il messaggio ufficiale di PlayStation Italia su Twitter, che conferma dunque la disponibilità nel catalogo dei titoli che erano stati rivelati da un leak, ovvero Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 e Get Even, scaricabili gratuitamente o giocabili in streaming dagli abbonati al servizio Sony.

Si tratta di tre titoli di ottimo livello, che danno un notevole apporto di gameplay di vario tipo all'interno del catalogo di PlayStation Now. Tom Clancy's Rainbow Six Siege è il celebre sparatutto a squadre competitivo di Ubisoft, che è diventato ormai una vera e propria istituzione anche in ambito eSport, grazie al supporto costante da parte del team e alla sua continua evoluzione, raggiungendo 55 milioni di giocatori in tutto il mondo.

The Evil Within 2 è un ottimo survival horror dai toni metafisici, creato da Shinji Mikami, uno dei creatori di Resident Evil, e dal suo team Tango Gameworks. Si tratta di seguire le indagini del detective Sebastian Castellanos alla ricerca della propria figlia Lily, in un'avventura che assume i toni di un contorto incubo.

Infine, Get Even è un thriller psicologico in soggettiva che racconta la storia di Black, un mercenario che si risveglia senza memoria all'interno di una sorta di ospedale abbandonato, dovendo dunque cercare di ricostruire i propri ricordi e la propria identità in un gioco che mischia elementi scooter, puzzle e adventure.