Crucible, il nuovo gioco gratuito di Amazon Game Studios, ha una data di uscita e nuove informazioni

Crucible è il nuovo gioco proveniente da Amazon Game Studios e ha finalmente una data di uscita, fissata per il 20 maggio 2020, giorno nel quale il titolo in questione sarà disponibile per PC come free-to-play.

L'accesso a Crucible è dunque gratuito, con probabili acquisti all'interno del gioco che verosimilmente dovrebbero limitarsi ad elementi cosmetici, come spesso accade in questi casi. Sviluppato dal team Relentless con base a Seattle, Crucible è uno sparatutto ad ambientazione fantascientifica impostato sulla competizione PvP.

Rispetto a New World, l'altra produzione nota da parte di Amazon Game Studios, Crucible è rimasto piuttosto in ombra, dall'epoca del suo annuncio al TwitchCon nel lontano 2016, dunque c'è una notevole curiosità verso questo gioco anche perché rappresenta uno dei primi impegni di grosso calibro del colosso dell'e-commerce nell'ambito videoludico, su cui Amazon sembra volersi impegnare molto nel prossimo futuro.

In Crucible, I giocatori sono chiamati a scegliere il proprio personaggio, appartenente alla classe "Hunter", tra umani, varie razze aliene e robot, tutti impegnati nella raccolta di un prezioso materiale chiamato Essence. Quest'ultimo serve per livellare, incrementare la potenza del personaggio e sbloccare nuovi upgrade, dunque rappresenta il pilastro dell'intera economia del gioco.

Crucible propone 10 personaggi tra cui scegliere, ognuno caratterizzato da un proprio stile di combattimento e un'estetica particolare, ma le abilità e la potenza possono essere modificate e fatte evolvere con la raccolta di Essence.

Sono presenti tre modalità di gioco: Heart of the Hives, Harvester Command e Alpha Hunters. Il primo pone due squadre da quattro giocatori a combattere una sorta di gigantesco boss composto da vari Hive, ognuno dei quali concede un cuore ogni volta che viene sconfitto e lo scopo è arrivare a tre cuori raccolti dalla propria squadra.

Harvester Command vede due squadre da otto giocatori catturare e controllare gli Harvester sparsi nella mappa, mentre in Alpha Hunters otto team di due giocatori combattono per eliminarsi a vicenda e rimanere l'ultimo sulla piazza. Era emersa nei giorni scorsi la notizia sulla sua uscita che sembra essere molto vicina e ora c'è dunque la conferma: appuntamento al 20 maggio per scoprire Crucible.