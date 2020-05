Rainbow Six: Siege, al via l'evento The Grand Larceny: ecco trailer e dettagli

Rainbow Six: Siege dà il via oggi all'evento The Grand Larceny, che ci terrà compagnia fino al 19 maggio: vediamo insieme il trailer di lancio e scopriamo i dettagli relativi al nuovo contenuto.

L'evento durerà due settimane dal 5 al 19 maggio e introdurrà la nuova modalità di gioco Stolen Goods, in una versione dell'Inghilterra di inizi del '900 della classica mappa Hereford, in cui i giocatori dovranno difendere la propria fortuna a ogni costo.

In questa avvincente modalità 5 contro 5, ispirata alle bande criminali inglesi degli anni '20, si potranno vivere emozionanti scontri a fuoco tra i corridoi dei rispettivi quartieri generali.

In occasione dell'evento, la maggior parte degli Operatori sarà sbloccata con alcune eccezioni dovute alle caratteristiche specifiche del gameplay, infatti, Glaz, Nomad, Buck, Montagne, Blitz, Caveira, Kali, Clash, Blackbeard, Lion, IQ, Tachanka, Recruit, Twitch e Mozzie non saranno disponibili.

Ogni operatore sarà armato solo di shotgun, personalizzato con le skin arma dell'evento, che si possono trovare anche nella Collezione The Grand Larceny e nel Bundle Roaring Riches.

La modalità di gioco Stolen Goods si distacca da quelle più tradizionali. Non ci sono ostaggi, zone da difendere e neppure bombe da disinnescare. Non c'è alcuna fase di preparazione e nessun drone da poter usare. Ma ci sono alcune casseforti sparse per tutta la mappa.

I difensori devono proteggerle a ogni costo, ma possono vincere la partita anche eliminando tutti gli avversari. Dall'altra parte, gli aggressori devono aprire un certo numero di casseforti, o eliminare tutti i difensori.

I giocatori saranno informati sulla posizione delle casseforti e potranno distruggere i pavimenti senza lasciare alcuna trave di metallo, aprendo così nuovi varchi che gli consentiranno di essere ancora più creativi con il proprio shotgun. I giocatori dovranno essere pronti ad affrontare una dose di distruzione mai vista in Rainbow Six Siege.

La Collezione The Grand Larceny introdurrà 31 oggetti, con alcuni articoli di personalizzazione esclusivi per Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana, Maverick, Echo, Maestro, Kaid, Wamai e Warden. Questi costumi dallo stile classico sono gli stessi presenti nel gioco scegliendo gli operatori per giocare all'evento.

Il pacchetto The Grand Larceny può essere ottenuto completando alcune sfide speciali o acquistato per 300 Crediti R6 o 12.500 punti fama nella sezione Pacchetti della schermata principale. Durante il medesimo periodo, sarà possibile acquistare anche il Bundle Roaring Riches, che include la skin arma Deco Artistry e il ciondolo Crafted Six.