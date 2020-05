Halo: The Master Chief Collection su PC, Halo 2 Anniversary ha una data di uscita e un trailer

Halo 2 Anniversary ha infine una data di uscita fissata su PC, all'interno della raccolta Halo: The Master Chief Collection che prosegue il suo percorso di evoluzione ed espansione anche sulla piattaforma Windows e vedrà l'arrivo dunque del secondo capitolo il 12 maggio 2020.

Come Halo: Reach e il primo Halo: Combat Evolved Anniversary, anche in questo caso si tratta di un gioco che può essere acquistato a parte come standalone oppure all'interno della raccolta Halo: The Master Chief Collection, dunque scaricabile gratuitamente da coloro che hanno già acquistato il prodotto completo.

Halo 2: Anniversary può anche essere scaricato e giocato dagli abbonati a Xbox Game Pass per PC, visto che la raccolta si trova all'interno del catalogo liberamente accessibile da chi possiede la sottoscrizione al servizio Microsoft, come su Xbox One.

Halo 2 Anniversary è la versione rimasterizzata del secondo capitolo della serie, uscita già in precedenza su Xbox One e ora ulteriormente riveduta e corretta per PC. Si tratta, in verità, di due giochi in uno: all'interno troviamo infatti sia la versione con grafica ristrutturata e modernizzata, sia la versione originale di Halo 2.

La versione PC di Halo 2 Anniversary supporta la risoluzione fino a 4K e anche l'HDR, oltre a un miglioramento generale delle texture e del sistema di illuminazione, probabilmente derivato dal lavoro svolto anche per Xbox One X. Ovviamente, su Windows il gioco supporta anche il sistema di controllo con mouse e tastiera.