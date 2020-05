Apex Legends Stagione 5, trailer di lancio per La Fortuna degli Audaci

La Stagione 5 di Apex Legends inizia il 12 maggio, come conferma lo spettacolare trailer di lancio cinematico de La Fortuna degli Audaci, che potete vedere qui sopra.

Il video si pone come un vero e proprio sequel narrativo rispetto all'inquietante trailer della Stagione 4: Assimilazione, e mostra una Loba Andrade ormai adulta in cerca di giustizia dopo l'assassinio dei suoi genitori per mano di un Revenant.

È proprio Loba la nuova Leggenda disponibile in concomitanza con la Stagione 5 di Apex Legends, che dovrebbe includere sorprese per i fan di Titanfall e altro ancora.

Con la nuova season arriva naturalmente anche un nuovo Pass Battaglia, con oltre 100 oggetti esclusivi tra cui skin leggendarie, Pack Apex, contenuti nuovi di zecca e molto altro!

Spicca inoltre la novità delle Missioni: Vai alla ricerca di un misterioso tesoro e scopri i segreti della missione di questa stagione. Arriva fino in fondo e le ricompense non ti deluderanno.