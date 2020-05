Forza Street disponibile gratis su iOS e Android, trailer di lancio

Forza Street è disponibile a partire da oggi anche sui terminali iOS e Android, con download gratis, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio.

Uscito su Windows 10 oltre un anno fa, il gioco si pone come il più classico dei drag racer, con un gameplay focalizzato su acceleratore, cambio e freno.

Gareggia su strada a velocità vertiginose! Divertiti a vincere la collezione di auto da corsa dei tuoi sogni. Scegli un evento, scegli una formazione di auto della tua collezione e inizia a gareggiare per la fama nel primo gioco mobile di Forza.

Gareggia per collezionare vetture leggendarie a velocità pazzesche, dalle Muscle Car classiche alle sportive moderne e le Supercar retrò, trasformando il tuo garage in una collezione di trofei con vetture da corsa iconiche, con tutto il divertimento, l'attenzione per il dettaglio grafico e la velocità di Forza.

I controlli più snelli si concentrano sul divertimento - usare col giusto tempismo accelleratore, freno e boost è la chiave per la vittoria, con le action cam trasmettono l'adrenalina della gara mettendo in mostra la grafica fantastica. Un modo divertente, nuovo e completamente unico per divertirsi con Forza.

Gareggia con la tua collezione di auto dovunque e in qualsiasi momento. Buttati in una divertente gara veloce da un minuto, oppure tuffati in eventi coinvolgenti basati sulla storia con molteplici percorsi per la vittoria con le auto che ami. Forza Street, divertimento assicurato in qualsiasi momento tu voglia correre ad alta velocità.