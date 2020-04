Apex Legends: la Stagione 5 porterà sorprese per i fan di Titanfall

Apex Legends prosegue il suo percorso, trovandosi attualmente all'interno della Stagione 4, ma già Respawn Entertainment inizia a rilasciare indizi per quanto riguarda il prossimo passo, ovvero la Stagione 5, che a quanto pare conterrà delle sorprese interessanti per i fan di Titanfall.

La questione è stata toccata da Respawn Entertainment nel corso di un'intervista pubblicata sul nuovo numero di Game Informer, nella quale agli sviluppatori è stato chiesto qualche indizio su collegamenti possibili con Titanfall, che è poi la serie a cui Apex Legends è legato, in termini di ambientazione, mondo di gioco e lore.

Per la precisione, è stato chiesto se nel corso della Stagione 4 sia possibile aspettarsi qualcosa che "gridi Titanfall", anche perché la serie conta su un gran numero di estimatori che vorrebbero un suo ritorno, visto che Apex Legends, di fatto, è un gioco completamente diverso che ha collegamenti solo marginali con i due sparatutto in soggettiva.

"Stiamo sempre portando nuove cose dall'universo di Titanfall", ha affermato lo sviluppatore intervistato, "Abbiamo costruito un mondo fantastico con Titanfall e Titanfall 2 e vogliamo essere sicuri di portarlo avanti". Ci dovrebbero essere dei collegamenti forse più solidi con la tradizione nella Stagione 5.

"Dirò questo: potrebbe esserci una sorpresa molto piacevole per i fan di Titanfall nella Stagione 5", ha affermato chiaramente lo sviluppatore di Respawn Entertainment nell'intervista. Tuttavia, non è entrato nei dettagli, anche perché i lavori sulla prossima stagione sono probabilmente ancora in fase preliminare, visto che la quarta è ancora in corso. Attendiamo dunque di capire quale possa essere questa sorpresa e se possa trattare magari qualcosa riguardante proprio i Titan.

Tra le maggiori novità della Stagione 4 di Apex Legends c'è Revenant, il nuovo personaggio dotato di nuove abilità, con il team che ha addirittura creato Forge per nascondere l'uscita reale del combattente in questione.