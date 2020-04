NieR: Automata su Xbox Game Pass da oggi, disponibile gratis per gli abbonati

NieR: Automata è disponibile da oggi all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, lo ricordiamo visto che siamo al 2 aprile ed il gioco Square Enix e PlatinumGames è effettivamente stato messo a disposizione gratis per gli abbonati al servizio Microsoft.

L'annuncio di NieR: Automata su Xbox Game Pass è stato fatto nel corso del recente evento speciale in livestream di Square Enix per il decimo anniversario della serie, nel quale è stato annunciato anche NieR Replicant ver. 1.22474487139, "nuova versione" senza ancora molti dettagli a corredo, del particolare NieR Replicant uscito nel 2010 su PS3, che era poi la versione nipponica del gioco noto dalle nostre parti come NieR Gestalt, che differiva dall'originale nell'aspetto del protagonista e in alcuni elementi della storia.

Nella stessa giornata è stato annunciato anche NieR Re[in]carnation per piattaforme mobile e sono state comunicate le ottime vendite di NieR: Automata, che ha raggiunto i 4,5 milioni di copie.

In occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario di NieR, dunque, NieR: Automata diventa disponibile gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, un'aggiunta di grande valore e importanza nel catalogo del servizio Microsoft, che sta vedendo aumentare sempre più la quota di giochi di origine nipponica al suo interno.

Potete dunque procedere al download di NieR: Automata a questo indirizzo, considerando che richiede circa 45GB di spazio disponibile su hard disk. Si tratta peraltro della Become ad Gods Edition, ovvero l'edizione speciale lanciata in seguito su Xbox One e PC che contiene i vari DLC usciti dopo il lancio dell'originale.