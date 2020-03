NieR: Automata arriverà su Xbox Game Pass, annunciato da Square Enix nella presentazione di oggi

NieR: Automata arriverà all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, con annuncio effettuato oggi da Square Enix nel corso dell'evento in livestream dedicato ai 10 anni della serie, anche se non c'è ancora una data precisa sull'uscita, che dovrebbe corrispondere peraltro al lancio del servizio Microsoft in Giappone.

Al momento sappiamo dunque solo che NieR: Automata arriverà su Xbox Game Pass prossimamente, con la serie che proprio in queste ore è stata protagonista di diverse notizie interessanti, come l'annuncio di NieR Replicant ver. 1.22474487139 su PS4, PC e Xbox One, quello di NieR Re[in]carnation su piattaforme mobile e il fatto che NieR: Automata abbia superato i 4,5 milioni di copie vendute tra mercato fisico e digitale.

Da notare, peraltro, che Xbox Game Pass non è attualmente presente in Giappone e dunque il servizio è in arrivo anche nel Sol Levante, con NieR: Automata che verosimilmente sarà una novità aggiunta al catalogo proprio in tale occasione.

Ultimamente si è registrata una notevole impennata nella quantità di giochi nipponici nel catalogo di Xbox Game Pass, tra i quali segnaliamo la serie Yakuza con la recente introduzione di Yakuza 0 e dei vari capitoli di Final Fantasy partiti con l'aggiunta di Final Fantasy XV, dunque l'apertura del servizio al Giappone potrebbe rafforzare questa tendenza nel prossimo periodo.

Nel frattempo, restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni sul lancio di NieR: Automata su Xbox Game Pass, disponibile ovviamente nella sua versione completa Become as Gods Edition.