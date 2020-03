TIM Steel Pro: 50GB e minuti illimitati a 7,99 euro, i dettagli dell'offerta

A partire dalla giornata di domani lunedì 30 marzo 2020, salvo imprevisti, salvo problemi di sorta e pur sempre basandoci sull'affidabilità di quanto riportato da mondomobileweb, l'operatore storico italiano TIM renderà disponibile TIM Steel Pro, una nuova offerta operator attack. Dato che è particolarmente interessante, analizziamola più nel dettaglio.

TIM Steel Pro dal punto di vista dei contenuti proporrà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e poi 50 GIGA di internet in 4G. Trattandosi di un'offerta operator attack, sarà rivolta solo ai clienti di alcuni specifici operatori come CoopVoce, FastWeb, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia (niente da fare invece per Kena Mobile).

Resteranno valide tutte le altre offerte di TIM come TIM Supreme New, TIM Supreme New con Star 20GB e TIM Online, ma soltanto per i rivenditori autorizzati con SIM Limited Edition a disposizione.

TIM Steel Pro prevederà invece un prezzo di abbonamento mensile pari a 7,99 euro, un costo di attivazione variabile in base all'operatore di provenienza e una ricarica iniziale minima di circa 8 euro. Restate con noi per tutte le novità della telefonia mobile italiana, ad esempio avete già letto dell'ultima multa dell'AGCOM per la fatturazione a 28 giorni?