Gears Tactics: requisiti hardware per PC e supporto per Variable Rate Shading

Gears Tactics è ormai in dirittura d'arrivo per PC e arrivano dunque le classiche informazioni sui requisiti hardware necessari per giocare, oltre a qualche dettaglio tecnico sul funzionamento del gioco su base Windows, come il supporto per il Variable Rate Shading.

Sviluppato da Splash Damage in collaborazione con The Coalition, Gears Tactics conterrà una serie di interessanti soluzioni tecniche all'avanguardia, come la presenza del Variable Rate Shading, una tecnica di ottimizzazione delle performance di GPU e CPU che risulterà molto importante nei giochi della next gen, con la sua presenza che è già stata assicurata su Xbox Series X.

All'interno troviamo anche un'evoluzione delle caratteristiche legate all'Async Compute, mentre tecnicamente il gioco è stato reso facilmente adattabile a un'ampia gamma di configurazioni hardware diverse, essendo profondamente scalabile. In sostanza, il VRS consente di concentrare la complessità della grafica, in termini di gestione dei pixel, su alcuni elementi specifici delle varie schermate, alleggerendo il carico di lavoro sulla GPU, mentre l'Async Compute consente di ottimizzare le prestazioni gestendo il carico grafico in parallelo e dando una certa priorità alla fluidità dell'azione di gioco.

Requisiti minimi desktop