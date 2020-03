Lara Croft GO disponibile gratis su Google Play Store e App Store

Ecco un'altra informazione utile per i nostri lettori: il titolo mobile Lara Croft GO nel momento in cui scriviamo è disponibile gratis su Google Play Store e App Store. Potrete quindi metterlo in download gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS.

Si tratta presumibilmente di un'offerta momentanea e a tempo limitato, così come accaduto nelle scorse ore con Monument Valley 2 disponibile gratis su Google Play Store. Il nostro consiglio è dunque quello di riscattare e aggiungere subito il gioco al vostro account, così in caso anche in futuro potrete riscaricare senza pagare nulla Lara Croft GO.

A suo tempo nella nostra recensione di Lara Croft GO commentammo quanto segue: "Le qualità di Lara Croft GO non si discutono e rimangono immutate in questa conversione, che concede a chi se lo fosse perso su mobile di sperimentare uno dei migliori puzzle della scorsa stagione videoludica, con in più un nuovo capitolo decisamente stuzzicante. Tuttavia, come già accaduto con Hitman GO, Square Enix sembra essersi fatta ingolosire dal guadagno facile, legando il download a un prezzo troppo alto per il comodo porting di un mobile game che già al suo debutto costava la metà e che attualmente si può scaricare per pochi spiccioli sulle piattaforme originarie".