Monument Valley 2 è disponibile gratis su Google Play Store

Ecco una bella notizia che renderà più serena la vostra giornata: Monument Valley 2 nel momento in cui scriviamo è disponibile gratis su Google Play Store, e va da sé che dovreste correre a riscattarlo seduta stante, lasciando per il momento perdere qualsiasi cosa stiate facendo. Se non è di vitale importanza, ovviamente.

Monument Valley 2 è gratis sul Google Play Store a partire da oggi, venerdì 27 marzo 2020, ma non lo resterà per sempre ovviamente: già nelle prossime ore potrebbe tornare a pagamento; dunque, anche se per il momento non avete intenzione di giocarlo, intanto acquistatelo e aggiungetelo al vostro account Google. Poi in un secondo momento potrete riscaricarlo sul vostro smartphone Android gratuitamente, senza problemi di sorta. Solitamente Monument Valley 2 costa 4,99 euro.

Il titolo è una vera e propria piccola perla, la dimostrazione che il gaming su mobile sa dare tante soddisfazioni. La nostra recensione di Monument Valley 2 fu pubblicata a suo tempo a cura di Vincenzo Lettera, che scrisse quanto segue ad esempio: "L'eredità di Monument Valley è un fardello enorme da portarsi sulle spalle, e realizzarne un seguito che non venisse schiacciato dal suo peso era tutt'altro che facile. Forse non avrà l'impatto travolgente che ebbe il primo episodio quando arrivò su App Store, ma con questa nuova storia Ustwo ha inaspettatamente dimostrato di avere ancora qualcosa da dire nell'universo di Monument Valley".

E ancora: "Monument Valley 2 racconta in maniera semplice e raffinata la storia di una madre e di sua figlia. E lo fa ancora una volta attraverso livelli talmente meravigliosi che vorrete salvarli e usarli come sfondo del vostro smartphone".