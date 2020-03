Minecraft Earth come Pokémon GO: più facile giocare da casa

Ci sono dei titoli legati al gaming mobile pensati per giocare uscendo di casa: Pokémon GO, Harry Potter: Wizards Unite, e anche il più recente Minecraft Earth. Con il Coronavirus e la sua pandemia a livello globale, ciò non è mai più possibile né sicuro: e per questo motivo, altri titoli stanno seguendo la via indicata per prima proprio da Pokémon GO.

Premessa: adesso giocare a Pokémon GO da casa è diventato più facile, grazie a modifiche strutturali apportate in via eccezionale da Niantic Labs. Per questo motivo, Microsoft ha deciso di seguire l'esempio di Niantic Labs anche con Minecraft Earth. Minecraft Earth come Pokémon GO quindi: non cambia la filosofia alla base del gioco, ma arrivano nuovi incentivi che rendono molto più facile giocare restando a casa (e quindi al sicuro).

Per esempio, Minecraft Earth si è arricchito di un nuovo oggetto di gioco: l'Adventure Crystal (Cristallo dell'Avventura), che permette al giocatore di avviare la modalità survival Avventura in qualsiasi luogo si trovi; in precedenza doveva uscire fisicamente di casa e cercarne uno. E ancora, Microsoft ha comunque aumentato la percentuale di comparsa (spawn) per gran parte degli oggetti che spawnano all'interno del titolo, come materiale accumulabile per i giocatori di Minecraft Earth: lo stesso sta accadendo su Pokémon GO per i Pokémon selvatici, con spawn aumentato.

Ricordiamo che al di là del buonsenso, sono gli interessi economici a spingere gli sviluppatori verso queste modifiche. I guadagni di Pokémon GO sono alle stelle, ora che i giocatori sono costretti a restare in casa per via del Coronavirus. Chissà se lo stesso accadrà anche per Minecraft Earth.