Resident Evil 3, Jill Valentine protagonista del nuovo trailer del gameplay

Resident Evil 3 si mostra con un nuovo, spettacolare trailer del gameplay dedicato alla scaltra e affascinante protagonista del gioco, Jill Valentine.

Agente della S.T.A.R.S., Jill si trova ad affrontare l'improvvisa invasione di zombie fra le strade di Raccoon City nell'ambito di una campagna che si svolge più o meno in parallelo rispetto agli eventi di Resident Evil 2, partendo per la precisione da ventiquattro ore prima.

Con l'aiuto di Carlos Oliveira e di altri mercenari al servizio della U.B.C.S., anche loro rimasti intrappolati nella città assediata dai non-morti, la ragazza dovrà guardarsi le spalle anche dall'inarrestabile Nemesis, un mostro creato in laboratorio proprio dalla Umbrella Corporation.

Remake dell'episodio pubblicato originariamente nel 1999 su PlayStation, Resident Evil 3 può contare su di un comparto tecnico completamente ridisegnato e su di un gameplay sostanzialmente modernizzato, che riprende le meccaniche e le soluzioni viste nel precedente rifacimento targato Capcom.

L'uscita del gioco, fissata al 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One, potrebbe subire ritardi in Europa per via dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, almeno per quanto concerne le copie fisiche.