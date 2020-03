Fortnite: consegna pesci alle Ombre o agli Spettri

Consegna pesci alle Ombre o agli Spettri è una delle nuove sfide speciali di Fortnite Capitolo 2. Perché speciali? Perché fa parte del set delle sfide della Settimana 6 di Fortnite, eppure si colloca ad un livello superiore: permette di sbloccare uno stile aggiuntivo a scelta per Miaoscolo, l'agente segreto gatto. Questa guida vi fornirà tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Per completare la sfida consegna pesci alle Ombre o agli Spettri di Fortnite Capitolo 2, dovrete innanzitutto aver portato a termine tutte le altre sfide della Settimana 6: per esempio danza a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto arcobaleno. Una volta fatto ciò, recatevi nella schermata del Pass Battaglia, poi alla voce Potenziamento Eroi. Da qui scegliete quale costume di Miaoscolo preferite (Spettri oppure Ombre), e attivate la missione finale.

Adesso potete portare a termine la sfida Consegna pesci alle Ombre o agli Spettri, avviando una qualsiasi partita di Fortnite Battaglia Reale. Tutto ciò che dovrete fare è pescare dieci pesci ovunque vi troviate, poi portarli ad una delle cassette postali dei luoghi indicati della mappa. In tutto vi serviranno dieci pesci, ma non dovrete per forza ottenerli in una sola partita: eccovi un video che potrete seguire passo passo. Il luogo migliore per completare la missione è probabilmente Spiagge Sudate.