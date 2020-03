Fortnite, sfide della Settimana 6 rilasciate da Epic Games: l'elenco completo

Come ogni giovedì che si rispetti, gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibili le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Si tratta, più nel dettaglio, delle sfide della Settimana 6, e vanno a completare il set Dispetto di Miascolo.

Le missioni Dispetto di Miaoscolo debuttarono su Fortnite Capitolo 2 la scorsa settimana con le sfide della Settimana 5; ora le sfide della Settimana 6 completano ufficialmente il set. Questo vuol dire che, salvo imprevisti, oggi potrete anche sbloccare la Skin Ombra o Spettri del costume in questione, gratuito per i possessori del nuovo Battle Pass della Stagione 2.

La difficoltà delle nuove sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 non è troppo elevata, ma comunque restate sulle nostre pagine per eventuali guide, trucchi e suggerimenti. Eccovi intanto l'elenco completo proposto da Epic Games.

Cerca forzieri a Fattoria Frenetica o Foschi Fumaioli

Infliggi danni ai giocatori usando fucili d'assalto

Cerca un forziere entro 10 secondi dopo l'atterraggio dal Bus della battaglia

Infliggi danni ai giocatori mentre sei a brodo di un Choppa

Pesca un'arma, una lattina e un pesce

Elimina gli avversari allo Yacht o Borgo Bislacco

Distrutti cucce per cani

Blocca il danno con una granata esca

Danza a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto arcobaleno

Cavalca i Foschi Fumaioli, una zipline e usa un passaggio segreto in una partita singola