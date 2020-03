Epic Games pubblicherà i nuovi giochi di gen DESIGN, Playdead e Remedy Entertainment

Epic Games ha annunciato che pubblicherà i nuovi giochi di gen DESIGN (The Last Guardian), Playdead (Inside, Limbo) e Remedy Entertainment (Control) sotto la nuova etichetta Epic Games Publishing.

Ne avevamo accennato stamattina parlando dei piani di Remedy Entertainment ed ecco arrivare l'ufficialità: Epic Games, grazie al tesoretto garantito da Fortnite, è riuscita a diventare prima il concorrente numero 1 di Steam con l'Epic Games Store e adesso anche un publisher di livello mondiale, capace di attrarre tre studi dal pedigree davvero nobile.

genDesign è il nuovo studio di Fumito Ueda, il creatore di The Last Guardian, Ico e Shadow of the Colossus. Nato nel 2014, ha raccolto molti dei veterani che hanno lavorato con Ueda ai suoi precedenti capolavori. Dopo la separazione da Sony lo studio giapponese deve ancora mostrare i frutti del suo lavoro.

Remedy Enterteinment è lo studio che ha creato Max Payne e Alan Wake. Ultimamente è tornato alla ribalta grazie all'ottimo Control. Abbiamo pubblicato la recensione Control: The Foundation, l'ultima espansione.

Playdead è lo studio che ha creato Limbo e Inside, due avventure bidimensionali estremamente ispirate dal punto di vista artistico e narrativo.

Tre pesi massimi, insomma, attratti dall'approccio aggressivo che Epic Games vuole avere anche in ambito publishing.

L'approccio di Epic Games alla pubblicazione è incentrato sugli sviluppatori e stravolge il classico modello di sviluppo/distribuzione diffuso nel settore. In questo modo, i creatori possono canalizzare le proprie energie esclusivamente sul gioco, ottimizzando i risultati.