PlayStation Store: DOOM Eternal e One Piece: Pirate Warriors 4

One Piece: Pirate Warriors 4, TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 e Paper Beast

Il solidissimo gameplay in stile run & gun del precedente episodio viene ulteriormente enfatizzato in questa nuova avventura, grazie anche all'aggiunta di un dispositivo a catena che permette di agganciare oggetti e nemici all'interno dello scenario per raggiungerli in un istante, azzerando le distanze e velocizzando ulteriormente l'azione. Non si tratta tuttavia dell'unica novità sul fronte di un sistema di combattimento che non si fa mancare nulla, introduce nuove finisher ed è più che mai votato alla spettacolarità.

PlayStation Store è stato protagonista di corposi aggiornamenti nelle ultime due settimane, che riassumiamo in un'unica soluzione. I giochi più rilevanti che hanno fatto il proprio debutto sulla piattaforma digitale Sony sono naturalmente DOOM Eternal e One Piece: Pirate Warriors 4 , ma non sono mancate altre uscite di un certo interesse.

One Piece: Pirate Warriors 4 (69,99 euro) ci catapulta nuovamente nelle frenetiche battaglie in stile Musou della serie sviluppata da Omega Force e basata sulla celebre opera di Eiichiro Oda. Con a disposizione un roster composto da oltre quaranta personaggi, nel gioco avremo modo di rivivere tutte le saghe di One Piece in compagnia di Monkey D. Rufy e della sua folle ciurma di pirati, determinati a spingersi al di là dei confini del mondo conosciuto per entrare in possesso di un leggendario tesoro.

Come da tradizione per questo genere di titoli, ci troveremo ad affrontare centinaia di nemici contemporaneamente, dando fondo al repertorio di mosse, combo e special di ogni protagonista per farci largo tra le fila avversarie e ripulire la mappa, fino ad arrivare allo spettacolare scontro con i boss. Un'esperienza inevitabilmente ripetitiva ma senz'altro affascinante per chi vuole ripercorrere le grandi saghe del manga!

Si cambia completamente genere con TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 (59,99 euro), nuova edizione del racer su due ruote di KT Racing basato sull'evento sportivo estremo che ogni anno si svolge sull'Isola di Man, coinvolgendo piloti e appassionati da tutto il mondo. Il gioco conferma i punti di forza del primo episodio, fra tutti la grande sensazione di velocità e un gameplay tendente alla simulazione, che in molti frangenti risulta spietato, aggiungendo diversi contenuti.

Aumentano infatti i tracciati disponibili, vengono introdotte nuove modalità (fra cui l'interessante sandbox a missioni) e la carriera si conferma un'esperienza affascinante, caratterizzata da una progressione lenta ma coinvolgente che porta a sbloccare nuovi potenziamenti per il miglioramento della moto e a raggiungere così posizioni migliori nella classifica. Peccato per la mancanza di acuti e per un comparto tecnico che su console non riesce a raccordarsi con le richieste di prontezza e precisione del modello di guida.

È disponibile da questa settimana anche Paper Beast (29,99 euro), un'interessante esperienza in realtà virtuale per PlayStation VR che ci porta a esplorare e gestire un mondo misterioso, nato dall'immaginazione di Eric Chahi, leggendario creatore del classico Another World. A breve la nostra recensione.