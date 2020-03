PlayStation Store, offerte del 19 marzo 2020

Le nuove offerte del PlayStation Store prendono vita con il Mega Marzo, una promozione valida fino al 2 aprile che ci consentirà di acquistare tantissimi giochi per PS4 a prezzi davvero interessanti, con sconti fino al 65%!



Visto il periodo e l'imminente uscita di Resident Evil 3, non possiamo che cominciare la nostra carrellata dei migliori titoli in offerta da Resident Evil 2 (24,99 euro anziché 49,99 per la Deluxe Edition). Remake dello storico episodio della serie survival horror targata Capcom, il gioco include due campagne single player parallele che potremo affrontare nei panni di Leon Kennedy o Claire Redfield. Il primo è un poliziotto al primo giorno di lavoro presso il dipartimento di Raccoon City, la seconda una ragazza determinata a scoprire che fine abbia fatto suo fratello Chris, agente speciale della STARS. I due si trovano di fronte a un'apocalisse zombie e finiscono per separarsi, cercando riparo nel palazzo del commissariato ma ignorando che proprio quell'antico edificio è in qualche modo legato agli inquietanti avvenimenti che hanno messo a ferro e fuoco la città.



Completamente nuovo sotto il profilo tecnico, grazie a una grafica di qualità straordinaria, Resident Evil 2 segue per sommi capi la storia originale, pur aggiungendo qualche dettaglio (fra cui un ottimo doppiaggio in italiano), e rinnova il comparto puzzle consegnandoci un'esperienza fresca e coinvolgente anche per chi ricorda bene la versione del 1998.

The Witcher 3: Wild Hunt e Monster Hunter: World - Iceborne Rilanciato alla grandissima dal successo della serie Netflix, The Witcher 3: Wild Hunt (8,99 euro anziché 29,99) è senza dubbio uno dei titoli più rappresentativi di questa nuova promozione: un action RPG enorme e profondo, basato sulle storie e i personaggi creati da Andrzej Sapkowski, che gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno saputo valorizzare al massimo nell'ambito di una campagna corposa, coinvolgente e sfaccettata.



Geralt di Rivia, il witcher protagonista dell'avventura, è un cacciatore di mostri che si trova a dover affrontare la sua missione più difficile, ovverosia ritrovare una persona molto importante. Sullo sfondo di un conflitto che sta per consumare il mondo, l'abile guerriero dovrà impiegare tutte le proprie risorse e capacità per portare a casa anche questo particolare incarico. Sullo sfondo, un open world evocativo, caratterizzato da scorci spettacolari, villaggi pieni di cose da fare e da vedere, nonché un'abbondante quantità di PNG con cui interagire. A proposito di abbondanza, Monster Hunter: World - Iceborne (37,49 euro anziché 49,99 per la Digital Deluxe) include in un'unica soluzione il nuovo, straordinario episodio dell'hunting game di Capcom e la sua ricca espansione Iceborne, in grado di aggiungere ulteriore durata e divertimento a un'esperienza già di per sé molto corposa e affascinante.



Pur lasciando invariata la formula tradizionale del franchise, Monster Hunter: World propone infatti una struttura open world di ampio respiro, che cambia l'approccio alla caccia e apre a tutta una serie di nuove possibilità, proponendo un bestiario imponente e mettendoci a disposizione una quantità pressoché infinita di armi e oggetti, nonché diversi stili di combattimento. Aspetti che in Iceborne vengono ulteriormente irrobustiti, grazie all'ambientazione inedita e a una serie di novità anche sul fronte del gameplay.