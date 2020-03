TT Isle of Man: Ride on the Edge 2, la recensione

La recensione di TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 arriva esattamente a due anni di distanza dall'esordio della serie corsistica targata KT Racing, caratterizzata in maniera molto forte dalla licenza ufficiale del Tourist Trophy che si tiene appunto ogni anno sull'Isola di Man. Parliamo di una gara ben nota per la sua estrema pericolosità, e che probabilmente proprio per via delle sue inquietanti statistiche attrae spettatori entusiasti e piloti da tutto il mondo. Nel gioco come nella realtà, basta distrarsi un attimo per finire a tutta velocità contro un ostacolo, prendere una curva troppo larga e perdere aderenza per via di un marciapiedi, arrivare lunghi e spiaccicarsi contro le barriere che delimitano il percorso. Tuttavia il terribile tracciato inglese non è l'unico disponibile nel gioco, che anzi praticamente raddoppia l'offerta rispetto alla precedente edizione con un totale di diciotto percorsi affascinanti e suggestivi, affiancando alle modalità principali un interessante sandbox basato su di un set di sfide d'abilità.

Gameplay

Uno dei punti di forza di TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 è senz'altro l'ottima resa della velocità, ulteriormente enfatizzata dal suono del vento che si infrange sul casco del pilota, più o meno avvertibile a seconda della visuale utilizzata fra le cinque disponibili.



Si tratta di un aspetto che gli sviluppatori avevano ben implementato nel primo episodio e che viene ulteriormente valorizzato in questo sequel, che offre dunque gare davvero adrenaliniche, cercando di darci un'idea precisa di cosa significhi sfrecciare a tutta birra a bordo di una moto sportiva.

Non parliamo tuttavia di un'esperienza arcade, tutt'altro: come accennato in apertura, basta una piccola distrazione per schiantarsi e in questo caso non è presente alcuna funzione di riavvolgimento: dovremo convivere con i nostri errori, anche se magari uno schianto ci porterà a imprecare dalla frustrazione e ad affrontare in maniera ancora più nervosa il resto della corsa, con risultati potenzialmente disastrosi.



Il modello di guida tende dunque al realismo già a partire dal livello intermedio, implicando una gestione accorta dell'acceleratore e della posizione del pilota al fine di evitare pericolose impennate in ripresa o il rischio di scivolare alla prima curva. Su PlayStation 4 bisogna un po' fare i conti con la solita zona morta dello stick analogico, che rende arduo pennellare davvero le curve e spinge piuttosto a utilizzare continue correzioni della traiettoria.

Ad ogni modo, le tante opzioni presenti consentono di regolare i vari aspetti del gameplay perché si prestino alle nostre esigenze, a partire naturalmente dal cambio automatico o manuale e passando per il controllo della trazione, la visualizzazione della traiettoria ideale, l'ABS, il sistema di frenata e altri aiuti.



Tasselli di un puzzle in grado di garantirci un impianto inaspettatamente solido, reso più profondo da una progressione davvero ben cadenzata durante la carriera in single player: ogni piccolo upgrade si paga e contribuisce a migliorare la competitività, consentendoci di puntare più in alto nella gara successiva. Sembra poco, ma si tratta di un'aggiunta davvero importante ai fini del coinvolgimento.