Men in Black: Galaxy Defenders, la recensione

A distanza di svariati anni dall'ultima apparizione al cinema, gli uomini in nero tornano con una strana mossa in ambito videoludico, come vediamo in questa recensione di Men in Black: Galaxy Defenders. Il gioco di Sony Pictures si collega alla serie cinematografica per quanto riguarda l'universo di riferimento e il recupero di alcuni personaggi storici, come i protagonisti Agent J e Agent K, che si ritrovano ancora a dover salvare la Terra da alieni inferociti. Non c'è molto altro da riferire per quanto riguarda la storia del gioco, che non si distingue propriamente per una narrazione poderosa ma non ne ha nemmeno un gran bisogno considerando che si tratta di uno sparatutto composto da brevi missioni incentrate sull'abilità alla mira. Da questo punto di vista, il fatto di appoggiarsi a una serie nota e dotata di un immaginario già ben caratterizzato e stabilito è una buona mossa per fornire una struttura a un titolo costruito in questo modo, dunque si capisce come la licenza sia stata recuperata per dare consistenza alla meccanica del gioco piuttosto che il contrario.





È in effetti una procedura anche positiva, dal punto di vista qualitativo: più che sfruttare una licenza in vista nel momento di massima commercializzazione (come sarebbe potuto succedere nel periodo di uscita di uno dei film), in questo caso si tratta di dare maggiore consistenza a un progetto partito per essere semplicemente un gioco più che un'operazione di marketing. In effetti, meccanicamente Men in Black: Galaxy Defenders funziona bene, sebbene sia intrinsecamente ripetitivo alla lunga, il suo problema emerge però nella classica monetizzazione da free-to-play, che sotto certi aspetti assume un tono quasi predatorio se si vede ad esempio il costo del Battle Pass e il modo in cui viene proposto ai giocatori, o il meccanismo di progressione che impone l'acquisto costante di nuove armi per affrontare i livelli successivi.



Il gioco è gratuito di base e può essere giocato anche senza spendere nulla, ma diventa presto una sorta di corsa a ostacoli per evitare il pagamento di qualche balzello. Fermo restando che l'acquisto di un pacchetto ogni tanto come supporto per gli sviluppatori sia anche considerabile giusto, diventa un po' eccessiva la necessità di vedere le pubblicità per raccogliere il bonus giornaliero, o il discutibile abbonamento che parte come prova gratuita e poi impone il pagamento di ben 7 euro a settimana per il Battle Pass. Si tratta di scelte diffuse ormai nel mercato mobile, ma che continuano comunque, immancabilmente, a rimanere indigeste.