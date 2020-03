PS5, la potenza di 13 TFLOPS potrebbe nascondere un inghippo stando ai rumor

PS5 vanterà una potenza pari a 13 TFLOPS? Stando agli ultimi rumor, tale soluzione tecnica potrebbe nascondere un inghippo, o almeno sono queste le ipotesi messe sul tavolo da un noto leaker.



In attesa della presentazione ufficiale di PS5 con Mark Cerny che si terrà oggi, a partire dalle 17.00, si sono fatte largo tre differenti voci relative appunto alle performance della nuova console Sony.



Secondo due di queste teorie, PlayStation 5 potrebbe offrire una potenza pari a 9 TFLOPS oppure 11 TFLOPS, il che la porrebbe in una posizione di lieve svantaggio tecnologico rispetto alle specifiche tecniche di Xbox Series X.



C'è però anche una terza possibilità, ovverosia che PS5 arrivi effettivamente a offrire 13 TFLOPS di potenza, distribuiti però fra una GPU Navi da 9,2 TFLOPS e un hardware con architettura GCN da 4 TFLOPS dedicato specificamente alla retrocompatibilità.



Tutte le teorie in questione sembrano tuttavia convergere sul principio che l'SSD di PlayStation 5 sarà migliore rispetto a quello della piattaforma Microsoft.



Si tratta degli ultimi rumor prima delle caratteristiche tecniche ufficiali? Lo scopriremo oggi pomeriggio, come già detto: seguite la presentazione insieme a noi su Multiplayer.it, in diretta a partire dalle 16.00.





CAN'T WAIT to know more about #PS5 👀

Hearing a few possibilities.



PS5 is around 9TF Navi ✅



PS5 is 9.2TF Navi. Another 4TF GCN for HW back compat ✅



PS5 is 11TF ✅



PS5 SSD is better as we expected.

Either way, if PS5 GPU is more powerful than #XboxSeriesX, ill take the L 👍 pic.twitter.com/C5lT7kA1Fi