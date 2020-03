Roundguard, la recensione

Nel cimentarci con la recensione di Roundguard non abbiamo potuto fare a meno di pensare al classico Peggle, il titolo di Popcap Games del 2007 a cui questo peculiare puzzle RPG si ispira in modo chiaro ed evidente, pur introducendo una serie di elementi inediti e interessanti.

Si parte infatti da un'ambientazione fantasy in stile dungeon crawler, con la possibilità di scegliere il nostro eroe fra tre differenti personaggi (un guerriero, una ladra e una maga) e quindi affrontare un percorso costellato di insidie contando su di un'unica vita.

L'obiettivo è naturalmente quello di arrivare più avanti possibile, ma per riuscirci dovremo assimilare bene i meccanismi di un gameplay che è semplice solo all'apparenza e nasconde uno spessore strategico insospettabile.

La formula probabilmente già la conoscete, una sorta di curioso mix fra Puzzle Bobble e il pachinko, ma al posto delle sfere ci sono proiezioni del combattente selezionato, lanciate da una catapulta verso gli eventuali nemici presenti all'interno dello scenario. L'attacco fisico può infliggere danni variabili a seconda dell'arma equipaggiata e della classe di appartenenza, con tutta una serie di variabili che mischiano le carte in tavola di volta in volta; ma a tenere banco sono soprattutto le abilità speciali, che differenziano in maniera netta i protagonisti.

Il titolo è disponibile su Apple Arcade, che come sapete costa appena 4,99 euro al mese, ma anche su PC via Steam (16,99 euro), Xbox One (19,99 euro) e Nintendo Switch (16,99 euro). Insomma, non c'è dubbio su quale sia la versione più conveniente, tanto più che su iOS è anche possibile giocare con un controller Bluetooth, volendo, e non sono ovviamente presenti microtransazioni o acquisti in-app di sorta.