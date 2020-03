Animal Crossing: New Horizons, guida a stelle cadenti, frammenti di stella e bacchetta magica

In questa guida vi mostriamo dove trovare stelle cadenti, frammenti di stella e bacchetta magica in Animal Crossing: New Horizons.

Ogni giorno in Animal Crossing: New Horizons possono accadere diverse cose, alcune che rientrano nella sfera dell'ordinario, altre che si dirigono più verso l'inusuale. Vedere stelle cadenti nel cielo notturno rientra sicuramente nella prima categoria, ma ritrovarsi al mattino con frammenti di stelle sulla spiaggia è abbastanza bizzarro.

In ogni caso, entrambi gli eventi non accadono tutti i giorni e molti di voi potrebbero perderseli perché, magari, non giocano dopo una certa ora. Quindi, abbiamo deciso di creare questa guida in cui vi illustriamo dove trovare stelle cadenti, frammenti di stella e bacchetta magica in Animal Crossing: New Horizons.



Stelle cadenti: cosa fare quando le vedete Durante le notti dal cielo limpido che ogni tanto si vengono a creare in Animal Crossing: New Horizons, potreste imbattervi in una pioggia meteorica.

Durante queste particolari serate, avrete la possibilità di alzare gli occhi al cielo (fermatevi sul posto e aggiustate la visuale con lo stick analogico destro in modo da vedere bene l'orizzonte) ed "esprimere un desiderio" (premete A quando vedete una stella cadente). Saprete di averlo espresso nel momento in cui l'intensità luminosa della meteora aumenterà esponenzialmente.

Potete svolgere l'azione più volte, nel caso in cui altre stelle cadenti accendano il cielo notturno. Più desideri esprimerete e meglio sarà.



Frammenti di stella: dove trovarli e cosa farci Una volta espresso un desiderio, vi chiederete quale sia l'utilità di questo gesto. Beh, per il momento non potete far altro che andare a dormire.

Il giorno seguente, infatti, esplorando le spiagge della vostra isola troverete dei frammenti di stella (solitamente in egual misura al numero di desideri espressi).

Ma a cosa servono? I frammenti sono gli ingredienti principali per un attrezzo speciale, la bacchetta magica. Vediamo come crearla.