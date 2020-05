PlayStation Now maggio 2020, i nuovi giochi PS4 rivelati da un leak?

PlayStation Now potrebbe vedere l'arrivo a maggio 2020 di tre nuovi giochi PS4 che sembra siano stati rivelati in anticipo a causa di un leak. Un'informazione fondata o un fake? Lo scopriremo presto.

Secondo questa fonte, a debuttare su PlayStation Now questo mese saranno Rainbow Six: Siege, The Evil Within 2 e Get Even. Come da tradizione, sarà possibile utilizzarli in streaming oppure scaricarli e installarli su PS4.

Rainbow Six: Siege ha bisogno di ben poche presentazioni: lo sparatutto tattico di Ubisoft è partito in sordina ma ha saputo conquistare oltre 55 milioni di giocatori in tutto il mondo, imponendosi anche sul fronte delle competizioni eSport.

The Evil Within 2 è invece il secondo episodio dell'affascinante survival horror sviluppato da Tango Gameworks, il team fondato da Shinji Mikami, il padre di Resident Evil. Dopo gli eventi del capitolo d'esordio, in questa nuova avventura dovremo tornare a vestire i panni del detective Sebastian Castellanos e aiutarlo a salvare sua figlia Lily.

Get Even, infine, è una sorta di thriller psicologico che ci vedrà ripercorrere la storia di Black, un mercenario implacabile che un giorno si risveglia in un manicomio, affetto da amnesia, e accetta di sottoporsi a un trattamento sperimentale per rivivere i propri ricordi e scoprire la verità su di una missione che lo ha visto coinvolto.

