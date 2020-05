Coronavirus, l'app iOS e Android: ecco le notifiche per il contact tracing

La lotta al Coronavirus passerà come noto per una app in arrivo sui terminali iOS e Android, il cui uso sarà facoltativo ma che consentirà di limitare i contagi grazie alle informazioni fornite dagli utenti.

Ebbene, arrivano oggi le prime immagini del sistema di notifiche pensato per il contact tracing della soluzione scelta anche dall'Italia, che come saprete funzionerà utilizzando il Bluetooth.

L'app ci avviserà se una persona con cui siamo entrati in contatto negli ultimi giorni è risultata positiva al COVID-19, cosentendoci di prendere una serie di misure precauzionali (isolamento volontario e/o verifica sanitaria via tampone) per evitare che il contagio si diffonda.

Attraverso le notifiche, il software messo a punto da Apple e Google ci manderà dunque un avviso in caso di possibile esposizione al virus, con tanto di data in cui il contatto sarebbe avvenuto.

Il tutto, è il caso di ribadirlo, senza rivelare l'identità delle persone che scoprono di essere positive e che responsabilmente inseriscono questa informazione nel proprio smartphone, così da porre un freno ai possibili contagi inconsapevoli.