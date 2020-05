Xbox Game Pass, Yakuza Kiwami 2 in uscita questo mese su Xbox One e PC?

Yakuza Kiwami 2 potrebbe approdare su Xbox Game Pass questo mese, a breve distanza dall'uscita del precedente remake della serie SEGA: lo suggerisce un indizio pubblicato dal profilo Twitter del servizio Microsoft.

Il teaser si presenta nella forma dell'ormai classica e-mail di Melissa McGamepass, che recita: "È un nuovo mese, riceverete una mia e-mail... ma probabilmente avrete già fatto due più due. Proprio così! Nuovi giochi sono in arrivo su Xbox Game Pass per console e PC!"

Sappiamo che a breve Red Dead Redemption 2 farà il proprio debutto nel servizio Microsoft, ma a quali altri titoli si riferisce la cara Melissa? Per intuirlo bisogna dare un'occhita ai mittenti visibili nell'immagine.

Ebbene, ci sono due messaggi che puntano all'arrivo di Yakuza Kiwami 2, il primo scritto da Kazuma Kiryu e il secondo da Goro Majima, che potrebbero rappresentare il fantomatico "due più due" della mail.

Considerando che Yakuza Kiwami è disponibile su Xbox Game Pass solo da una manciata di giorni, l'accelerazione di Microsoft suona un po' strana e potrebbe fare da preludio all'annuncio delle remaster di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5.

An email from Melissa with no confidential information... what is the world coming to... pic.twitter.com/TluzbEgV16