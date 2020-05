Xbox Series X e Star Wars Day, un design in stile Morte Nera per la console Microsoft

Xbox Series X si mostra con un concept design realizzato in occasione dello Star Wars Day, che riproduce la superficie della Morte Nera con numerosi dettagli.

Siamo abituati a vedere concept design di PS5, ma anche la console Microsoft si presta bene a questo genere di lavori, grazie alle sue forme minimal e ai vari elementi che è possibile personalizzare.

In questo caso l'autore ha riprodotto appunto la superficie esterna della Morte Nera, con particolare riferimento al percorso compiuto dagli X-Wing per distruggere la potente base dell'Impero.

Addirittura alla fine della scanalatura è possibile scorgere la luce di scarico che l'Alleanza Ribelle sfrutta nel film per poter lanciare il razzo a protoni, mentre il controller vanta a sua volta un design personalizzato che riporta il logo dell'Impero.

Xbox Series X sarà protagonista il 7 maggio di una presentazione in cui verranno mostrati i giochi third party in arrivo sulla nuova piattaforma.