Animal Crossing: New Horizons, anche Gohan di Dragon Ball Z si trasferisce sull'isola

Sapevate che il piccolo Gohan di Dragon Ball Z si è trasferito a sua volta sull'isola di Animal Crossing: New Horizons, il nuovo titolo in esclusiva su Nintendo Switch? Sì, stiamo scherzando naturalmente, non serve correre a controllare sul web. Però la community dei giocatori ha fatto davvero rivivere il personaggio all'interno del gioco.

Come ricorderete dalla serie anime e manga di Akira Toriyama, da bambino Gohan veniva spesso costretto dalla madre Chichi a studiare, studiare, studiare, studiare, perché doveva diventare un medico. La sua cameretta ormai è diventata patrimonio dell'umanità; ecco allora che i giocatori di Animal Crossing: New Horizons l'hanno ricostruita fedelmente, approfittando delle potenzialità legate al titolo di Nintendo. Magari l'abitante sfrattato è stato venduto a cifre da capogiro sul mercato nero.

Nell'immagine che segue potrete notare la qualità notevole di questo lavoro. Innanzitutto i giocatori hanno ricostruito fedelmente la cameretta di Gohan vista in Dragon Ball Z, sfruttando gli oggetti disponibili (per esempio l'orsacchiotto). Poi naturalmente l'alter ego del giocatore è stato modificato per assomigliare il più possibile al figlio di Goku; il cappellino con la sfera del drago dalle quattro stelle è stato realizzato, nel dettaglio, tramite pattern.

Cosa ne pensate di questo simpaticissimo omaggio a Dragon Ball Z? Ricordate che con i modelli di Animal Crossing: New Horizons potreste trasformarvi, ad esempio, nel Principe Vegeta.