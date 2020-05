Windows 10, miglioramenti per Google Chrome in arrivo con il prossimo aggiornamento

Di recente la competizione tra Microsoft Edge e Google Chrome è giunta a nuovi livelli, a tutto beneficio degli utenti su PC Windows che vedono arrivare a cadenza regolare nuovi aggiornamenti per entrambe le piattaforme. Il prossimo aggiornamento per Windows 10, nel dettaglio, introdurrà miglioramenti di vario tipo proprio per Google Chrome: analizziamo più da vicino le novità.

Dopo i miglioramenti alle aree accessibilità e batteria di Google Chrome, adesso gli sviluppatori stanno cercando di integrare meglio la piattaforma con il Centro Notifiche del sistema operativo targato Microsoft. Attualmente, quando si ricevono più notifiche da un singolo sito web e l'utente clicca su una che non è però la più recente del Centro Notifiche, Google Chrome non apre l'URL in questione, ma solo quello di default del sito web che si sta visitando. E questo è solo uno dei tanti problemi legati alle notifiche di Google Chrome, che però (pare) verranno corretti proprio con il prossimo aggiornamento.

La conferma arriverebbe direttamente da un ingegnere di Edge e da Microsoft, che avrebbero fatto riferimento esplicitamente all'Aggiornamento di Maggio 2020 di Windows 10 (May 2020 Update). Si tratta dello stesso update di Windows 10 che renderà i vecchi PC più veloci: questo se tutto andrà come deve andare, naturalmente. Vi terremo aggiornati non appena sarà disponibile.