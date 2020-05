Unieuro, offerta Se Vuoi Puoi: la Fase 2 va dal 4 al 17 maggio con sconti su tantissimi prodotti

Unieuro ha lanciato una nuova serie di offerte intitolate Se vuoi Puoi. Al suo interno sarà possibile trovare sconti su tantissimi prodotti, tra i quali FIFA 20, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Sims 4 o il Samsung Galaxy A30s, venduto a 199€ con un Google Nest Mini in regalo.

Della Fase 1 della promozione Se Vuoi Puoi ve ne avevamo parlato qualche giorno fa.

Partiamo dai videogiochi: FIFA 20 per PS4 e Xbox One è a 29,99 euro, così come The Sims 4 per PC e PS4. A 39,99 euro abbiamo Star Wars Jedi: Fallen Order e Need for Speed Heat. A questo indirizzo è possibile trovare tutte le offerte.

Tra le console abbiamo Nintendo Switch Lite in tre colorazioni a 259,99 euro, mentre PS4 è disponibile in diverse configurazioni. Il costo è sempre 359,99 euro ma è possibile scegliere tra un pad aggiuntivo, dei bonus per Fortnite o dei giochi a scelta. A questo indirizzo troverete tutte le offerte.

Tra le altre offerte segnaliamo il Samsung Galaxy A30s, venduto a 199€ con Google Nest Mini in regalo, ma anche i prezzi di iPhone XS Max, Huawei P30 Pro e Motorola One Zoom sono molto interessanti. Ci sono anche PC portatili con processore Intel di decima generazione, lettori ebook o Smart TV. A questo indirizzo è possibile spulciare tra le varie offerte.

Molti prodotti sono disponibili con consegna gratuita a domicilio e pagamento in 10 mesi a tasso zero con prima rata da settembre 2020. Da ieri, inoltre, è possibile tornare a visitare i punti vendita, nonostante Unieuro consigli di farlo solo in caso di necessità.