Windows 10X in ritardo a causa del coronavirus, arriverà inizialmente su display con un solo schermo

L'arrivo di Windows 10X, il nuovo sistema operativo pensato per dispositivi con doppio schermo, era inizialmente previsto nel 2020. Poi è arrivato il coronavirus e, come potete immaginare, le cose sono andate come sono andate. Erano in molti a credere che l'intero progetto Windows 10X fosse stato messo in pausa da Microsoft a tempo indeterminato, e invece ecco arrivare un chiarimento.

Panos Panay ha confermato che Windows 10X arriverà nei prossimi mesi, come inizialmente programmato; tuttavia inizialmente sarà disponibile su dispositivi con un solo schermo. L'accenno al singolo display rappresenta un cambiamento forse anche più importante del possibile slittamento a causa del coronavirus: Windows 10X, fino ad oggi, era sempre stato associato a dispositivi dual-screen.

Panos Panay di Microsoft è il nuovo capo della divisione Windows+Surface, e ha dichiarato quanto segue: "Il mondo è molto diverso dallo scorso ottobre, quando abbiamo illustrato la nostra visione per dispositivi a doppio schermo. Questi dispositivi single-screen saranno la prima espressione di Windows 10X che arriverà sul mercato, e continueremo ad aspettare il momento giusto, insieme ai nostri partner terzi, per presentare anche i dispositivi dual-screen".

Insomma, il lancio dei dispositivi dual-screen di Windows 10X è rimandato ad una situazione mondiale più favorevole, soprattutto dal punto di vista della congiuntura economica. Ma intanto nei prossimi mesi sarà possibile provare il sistema operativo sui dispositivi compatibili, anche se con un solo schermo.