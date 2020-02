Google Chrome: blocco per i download non sicuri in arrivo

Normalmente un utente su PC Windows può mettere in download ciò che più desidera: nel migliore dei casi ci pensano gli Antivirus ad avvisarlo che quel determinato contenuto appena scaricato potrebbe non essere sicuro. Ma nel prossimo futuro Google Chrome diventerà il protagonista della situazione, arrogandosi questa prerogativa.

Nei prossimi mesi Google Chrome aggiungerà su browser il blocco per i download non sicuri: la nuova funzionalità metter in guardia gli utenti su PC Windows qualora intendano scaricare dei contenuti ambigui o meno conosciuti. In determinati casi, Google Chrome potrà addirittura interrompere il download a prescindere, senza dare la possibilità all'utente di scaricarlo ugualmente. Joe DeBlasio del team Google Chrome (Google Chrome 80 intanto è già disponibile su PC) ha rilasciato questa dichiarazione: "I download non sicuri sono un rischio per la sicurezza e la privacy degli utenti. I programmi in questione possono essere facilmente utilizzati per diffondere malware dai malintenzionati".

Google introdurrà questa nuova feature con Chrome 82, il prossimo aprile 2020. A partire dalla versione 83, invece, i download di file eseguibili verranno direttamente bloccati, e l'avviso sarà applicato anche ai file già archiviati e scaricati. Neppure i PDF e i file .doc saranno risparmiati: se è il prezzo da pagare per la propria privacy, non possiamo che essere d'accordo.