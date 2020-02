1917 sembra Fortnite: La Repubblica fa un paragone forzato e scatena il Web

1917 è film che sembra Fortnite. 1917 sembra Fortnite. No, cari lettori, questa volta non è colpa nostra: non le abbiamo dette noi, queste cose. Affermazioni del genere, e molte altre bellezze frutto di sogni allucinati, sono contenute in un recente articolo de La Repubblica. Il paragone forzato ha giustamente scatenato l'ilarità del mondo del web.

Ora, 1917 ha vinto tre premi oscar nella recente cerimonia di premiazione, ma non siamo qui per discutere circa la bontà del film. Siamo qui per porci invece un quesito preciso: cosa diamine ha spinto La Repubblica a paragonare forzatamente il Battle Royale di Epic Games, Fortnite, ad uno dei film più importanti tra le produzioni cinematografiche del 2019? Perché sia chiaro: 1917 sta a Fortnite come Peppa Pig a Dark Souls.

Ecco una delle affermazioni che più ci è piaciuta di questo articolo: "1917 passerà alla storia come il primo film d'autore che sembra un videogioco sparatutto. "Quel videogioco sparatutto" che dal 2017 - cento anni esatti dopo la vicenda narrata nel film - ha conquistato il mondo". Come dire: Colombo raggiunge le Americhe con le sue caravelle: secoli dopo, ogni singolo motoscafo nel porto cittadino ci ricorda questa impresa. Anche no.

Ma non è tutto, perché in fondo l'articolo de La Repubblica è davvero interessante, in un certo modo filologicamente deviato: leggendolo vi accorgerete di un'accurata costruzione che tenta in tutti i modi di ricollegare il film 1917 a Fortnite. Lecita e necessaria la reazione del Web. La domanda che sorge spontanea è: perché? La risposta, probabilmente, è una tra queste tre: far parlare di sé; dimostrare in modo assurdo che anche La Repubblica, in qualche modo, può parlare di videogiochi (ma meglio non farlo, a questo punto); sfruttare al meglio l'indicizzazione di Google, come del resto cercano di fare tanti siti concorrenti. E chi siamo noi per criticare? Speriamo soltanto che i registi non leggano il pezzo. Altrimenti, forse, saranno proprio loro a girare il film di Fortnite, ma per ripicca.