Destiny 2, andare alla Torre è diventato lento? Forse sappiamo come sistemare

I caricamenti della Torre di Destiny 2 sono diventati insopportabilmente lenti? A causa dell'ultimo aggiornamento sembra che Bungie abbia cambiato il modo con il quale i guardiani vengono introdotti nella Torre. Un metodo che, evidentemente, va ancora oliato. Qualcuno, però, ha già trovato un metodo che potrebbe aiutare ad aggirare il problema.



Su Reddit, infatti, l'utente Cinobite sostiene che dall'ultimo aggiornamento (patch 2.7.1.), Bungie sembra aver cambiato il modo in cui funziona il caricamento dei giocatori nella Torre. Se prima venivano introdotti uno a uno, adesso Destiny 2 li carica a gruppi. Non è ufficiale che sia così, ma è abbastanza sicuro di cosa stia succedendo: i tempi d'attesa per entrare nell'hub centrale si sono dilatati.



Secondo Cinobite, quando hanno sistemato il problema "niente più schermo nero" per le attività di gruppo, ovvero quella scelta di design che teneva in standby i giocatori in attesa che tutto il team caricasse la partita, Bungie ha cambiato anche il meccanismo che regolava il caricamento della Torre. I giocatori, infatti, non sembrano più arrivare uno alla volta, ma a gruppi.



In questo modo adesso, sembra che prima di entrare nella Torre bisogna attendere che tutti i guardiani del proprio gruppo carichino le informazioni necessarie. Guardando il radar o ascoltando l'audio ambientale si vedrà che arrivano circa 5-10 giocatori alla volta.



Questo, però, rende a volte i tempi di caricamenti piuttosto lunghi, anche per chi ha montato un SSD sulla propria console. Sembra, infatti, che di giorno si impieghi dai 3 ai 4 minuti per entrare nella Torre, un tempo che cala drasticamente di notte: si parla in questo caso di una manciata di secondi.



Per questo motivo alcuni suggeriscono di cambiare l'ora dalle impostazioni della propria console prima di caricare la Torre. L'utente Cayde-4043 dice che in questo modo si accorciano di molto i tempi di attesa, scendendo a circa 20 secondi. Una volta nella Torre, poi, si potrà cambiare nuovamente l'orologio per avere tutto in ordine.



Non sappiamo perché Bungie abbia cambiato in questo modo il meccanismo di accesso, ma speriamo che venga risolto presto. Soprattutto in vista dei Giorni Scarlatti e di tutte leattività che Bungie ha previsto per San Valentino.