Hokko Life vuole fare ad Animal Crossing quello che Temtem fa ai Pokémon

Il successo di Temtem sta spingendo altri autori a intraprendere la medesima strada. Hokko Life, per esempio, sembra un clone di Animal Crossing. Il gioco, sviluppato da Robert Tatnell, al suo primo progetto su Steam, è appena entrato in accesso anticipato e sarà pubblicato nel 2020.



Il grande successo per il clone di Pokémon Temtem deve aver spinto Robert Tatnell a fare il grande passo. Coi mostri tascabili già presi e Super Mario già abbondantemente rielaborato, cosa si poteva provare a riprodurre? Ecco che la scelta è ricaduta su Animal Crossing, anche grazie al tam tam (non Temtem) legato all'uscita di Animal Crossing New Horizons su Nintendo Switch.



Hokko Life sembra prendere molta "ispirazione" dal classico di Nintendo. Si interpreterà un nuovo abitante che si trasferirà, pensate un po', in un nuovo villaggio abitato da esseri antropomorfi. E come potrà mai sopravvivere, comprarsi casa e tutti i nuovi mobili? Ovviamente tagliando alberi, pescando e catturando degli insetti.



Coi soldi raccolti il protagonista potrà acquistare arredare la casa, comprare vestiti ed espansioni per la propria abitazione. Vi sembra di aver mai sentito un concept simile? Il colpo di genio, arriva, però, dalla possibilità di coltivare ortaggi e verdure nel proprio orto, così da rivenderle al mercato. Qualcuno ha detto Harvest Moon?



L'autore ha detto che "il gioco è in accesso anticipato perché essendo il progetto di una sola persona, lo sviluppo richiederà un sacco di tempo. [..] Grazie all'aiuto della community potrà migliorare e sviluppare il gioco ulteriormente." Sempre che gli avvocati di Nintendo non giungano prima con la loro proverbiale efficacia.



A parte gli scherzi Hokko Life, pur con la sua totale assenza (almeno allo stato attuale) di originalità, dà la possibilità a tutti coloro che posseggono un PC di provare questo genere di esperienza e magari capire perché milioni di persone impazziscono per le cover di KK Slider.



Hokko Life è disponibile in accesso anticipato su Steam e uscirà nel corso del 2020.