Tom Clancy's The Division 2 ha l'85% di sconto sul Marketplace di Xbox One

Tom Clancy's The Division 2 in questo momento e per le prossime due settimane ha l'85% di sconto sul Marketplace di Xbox One. Una mossa piuttosto aggressiva, che consente di acquistare l'edizione standard a 10,49 euro.



Una mossa fatta, probabilmente, in previsione dell'imminente annuncio della nuova espansione di Tom Clancy's The Division 2. Nella notte, infatti, l'espansione Warlords of New York è stata svelata da un leak. Si dovrebbe tornare definitivamente a New York e si combatterà contro degli agenti della Divisione rinnegati. Ovviamente non mancheranno nuova armi, attrezzature e abilità, oltre che contenuti per l'endgame. Presto sapremo se queste informazioni si riveleranno vere: il reveal dovrebbe essere fatto questo pomeriggio.



Ubisoft, ovviamente, vuole cercare di richiamare più giocatori possibili sui server, così da rilanciare le ambizioni di questo sparatutto tattico in terza persona. E un prezzo così aggressivo, sicuramente, potrebbe invogliare qualcuno a dare una chance al gioco. A questo indirizzo potrete trovare la pagine del Marketplace di Xbox One per effettuare l'acquisto.



La pagina corrispondente su PlayStation Network, al momento, tace e il gioco è proposto a prezzo pieno, ovvero 69,99 euro. Non ci stupiremmo, però, che presto anche su PSN si aggiornerà il prezzo e The Division 2 sarà proposto anche qui a 10,49 euro.



Nel caso in cui ci siano altre variazioni di prezzo non mancheremo di comunicarvelo.