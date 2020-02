Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 11/2/2020

Le offerte Amazon di oggi sono tutte in chiave mobile ma ci mettono di fronte a soluzioni e prezzi ben diversi. Il lussuoso iPhone 11 Pro punta su marchio, scocca e schermo OLED, la stessa tecnologia che ritroviamo sull'Xperia 1, caratterizzato però da un più ampio pannello con formato 21:9. Punta invece sulla RAM, combinata con specifiche elevate, il Realme X2 PRO, ultima soluzione di lusso prima del ben più conveniente Huawei Psmart+ 2019. A corredo, infine, troviamo le ottime cuffie Microsoft Surface e gli auricolari BeatsX che in sconto godono di un prezzo decisamente più commisurato alla qualità complessiva.



