Panzer Corps 2, il provato

In tutti e tre i casi stiamo parlando di strategici a turni su mappe esagonali che fondano il loro concept base sulla tattica militare, ossia cercano di riprodurre nel modo più accurato possibile le dinamiche reali del campo di battaglia, a partire dalle caratteristiche delle unità controllate, passando per gli effetti dei vari tipi di terreno sulle stesse, fino ad arrivare al cuore stesso della strategia, cioè le interazioni tra le truppe a seconda del loro tipo e del loro posizionamento.

Provato per qualche ora Panzer Corps 2 di Flashback Games, possiamo affermare con una certa fondatezza che sembra rendere onore non solo al primo Panzer Corps, uscito nell'ormai remoto 2011, ma anche a Panzer General, lo strategico a turni degli anni '90 da cui tutto è nato e che Slitherine ha idealmente recuperato con questa serie.

Nuovo motore grafico e interfaccia

Panzer Corps 2 mette subito in chiaro di voler essere un'evoluzione a 360° del suo predecessore, mostrando senza indugi il suo nuovo motore grafico 3D, lì dove Panzer Corps offriva delle mappe rigorosamente in 2D. In realtà l'impostazione della visuale di gioco non è cambiata moltissimo, dato che la mappa non può essere ruotata a piacimento, ma solo zoomata. Inoltre i puristi possono selezionare la modalità tattica e giocare ignorando completamente i terreni più dettagliati e colorati, così come le unità tridimensionali, limitandosi quindi a osservare delle ieratiche icone posizionate su delle riproduzioni delle mappe essenzialmente bidimensionali.

A parte le questioni tecnologiche, la cosiddetta visualizzazione tattica non è solo un orpello per nostalgici, ma anche una funzione che aumenta la leggibilità del campo di battaglia e che, di conseguenza, è utilissima nelle situazioni più affollate, quelle che richiedono più studio e minori distrazioni.



Il nuovo motore grafico è accompagnato anche da una revisione completa dell'interfaccia di gioco, ora più agile e funzionale. Flashback Games ha studiato moltissimo la concorrenza e, pur non rinunciando alla profondità di Panzer Corps o alla sua ricchezza di statistiche, ha optato per delle soluzioni più pratiche e intuitive, operando una riorganizzazione completa di pulsanti e informazioni. Semplicemente ora i menù di gioco sono più nascosti rispetto a quello che è il fulcro del gameplay, ossia il campo di battaglia. Quindi niente più grossa e oppressiva colonna sulla destra piena di pulsanti, ma una più esile barra orizzontale posta nella parte bassa dello schermo, con riportati i dati essenziali delle unità e con delle piccole icone utili per impartire ordini, affiancata da una magra colonna sulla sinistra che mostra le unità rimaste tra quelle schierate.

Ovviamente ci sono anche dei menù richiamabili e, nella parte alta dello schermo, c'è una seconda barra con riportate le informazioni generali (risorse disponibili, numero di unità schierabili e via discorrendo).