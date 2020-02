The Division 2, l'espansione Warlords of New York svelata da un leak

L'espansione Warlords of New York di Tom Clancy's The Division 2 potrebbe essere stata svelata da una serie di leak apparsi su Reddit. Da quanto sappiamo ora arriverà il 3 marzo 2020 e consentirà di tornare a New York.



L'annuncio sarà fatto in queste ore, ma nel frattempo abbiamo scoperto alcune informazioni piuttosto interessanti. Innanzitutto la sinossi: "New York è in pericolo. Aaron Keener, un ex agente della divisione divenuto rogue, ha assunto il controllo di Lower Manhattan, sostenuto da quattro luogotenenti devoti e altamente qualificati. Membri della Divisione che hanno rinnegato i loro ideali, sono ora la massima autorità in città e la forza più formidabile che gli agenti abbiano mai affrontato."



Per ricordarvi di dove eravamo arrivati, ecco il nostro giudizio sull'episodio 3 di The Division 2.



In questa nuova espansione ci saranno, come al solito, missioni in singolo e multiplayer nelle quali si vivrà una nuova storia e si conoscerà un nemico inedito. Con l'espansione si salirà immediatamente a livello 30, così da poter accedere direttamente nella campagna di Warlords of New York. Si tornerà a New York, nella parte sud della città, da esplorare liberamente. Il sistema di progressione sarà rinnovato e si potrà arrivare fino a livello 40. Ci saranno nuovi equipaggiamenti esotici, abilità e armi. L'endgame sarà espanso e avrà stagioni tematiche che dureranno tre mesi.



Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York sarà svelato martedì alle 20.00 via streaming e potrebbe essere messo in commercio già dal 3 marzo 2020.



Sarà disponibile anche una nuova Ultimate Edition di The Division 2 che conterrà il gioco di base e l'espansione, il boost a livello 30, lo sblocco immediato delle 6 specializzazioni endgame, 8 missioni classificate esclusive, tre diversi pacchetti armi/cosmetici, un'emote esclusiva e un vestito esclusivo.



Cosa ve ne pare di questo revamp del gioco? Basterà New York a ripopolare i server di The Division 2?