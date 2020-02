Dragon Ball Z: Vegeta, Piccolo e Cell protagonisti dei nuovi Funko Pop

Se collezionate i Funko Pop, le celebri statuina con la testa gigantesca, e amate la serie anime e manga Dragon Ball Z, questo è il vostro giorno fortunato: la società Funko ha annunciato tre nuovi modellini che presto arriveranno sul mercato.

Avete capito bene: si tratta di tre nuovi Funko Pop dedicati a Dragon Ball Z. I protagonisti, più precisamente, saranno Vegeta, Piccolo e Cell Perfetto. "Saranno", perché al momento naturalmente non sono ancora in commercio, ma vi arriveranno nei prossimi mesi - presumibilmente solo in quantità limitata e solo in alcuni negozi (resta da capire se approderanno anche in Italia, ma ci auguriamo di sì).

Vegeta è perfettamente a tema con Goku con noodles, un Funko Pop che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa. Piccolo (Junior) è invece in una posa già vista, ma nella nuova versione cromata di colore verde. Da ultimo Cell Perfetto si illumina anche al buio: cosa dovrebbe desiderare di più, un fan di Dragon Ball Z? Ecco un'immagine.