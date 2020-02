TIM Party: sconti e offerte di San Valentino 2020

San Valentino 2020 è praticamente dietro l'angolo, e di conseguenza lo sono anche le varie, singole iniziative degli operatori storici italiani. Per esempio di TIM, che ha già annunciato una serie di sconti e offerte in arrivo questa settimana: vediamoli insieme in questo rapido articolo.

Tra le iniziative di TIM per San Valentino 2020 ne vanno ricordate alcune dedicate ai clienti TIM Party, il programma fedeltà dell'operatore storico blu. Ad esempio la partnership con Interflora permetterà di ottenere uno scontro di 15 euro su fiori o altri regali, da usare in fase di acquisto sul sito ufficiale. Resterà valido fino al 29 febbraio 2020, anche se per allora sarà entro tempo massimo.

TIM ha pensato ad una collaborazione anche con Sina Hotels a San Valentino 2020: ha per oggetto un buono sconto del 20% valido per soggiorni fino al 5 aprile 2020 in tutti gli hotel (eccezion fatta per Sina Villa Medici di Firenze). Ma i clienti TIM Party (se purtroppo non vi interessa la Divina Commedia) potranno ottenere anche un buono sconto Smartbox del 18% fino al 16 febbraio 2020 e un buono di 10 euro sull'acquisto id prodotti dolciari presso Venchi, a fronte di 49 euro come minimo di spesa. Da ultimo potreste valutare l'acquisto di uno smartphone Xiaomi Mi Note 10 a rate a condizioni agevolate (10 euro al mese per trenta mesi, senza anticipo).