PlayStation Plus: i giochi gratis PS4 di maggio 2020 sono disponibili da oggi

I giochi gratis PS4 del PlayStation Plus di maggio 2020 sono disponibili a partire da oggi alle ore 17 in punto. I due nuovi titoli saranno inseriti, come di consueto, all'interno della Instant Gaming Collection.

I giochi di questo mese sono Farming Simulator 19 e Cities: Skylines. Questi due prodotti prendono il posto di Uncharted 4: La Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0, i giochi gratis di aprile 2020. Nonostante la bontà dell'offerta di maggio (Cities: Skylines, come è possibile leggere nella nostra recensione è un degno erede di SimCity) il fascino di queste due produzioni non è comparabile con quello di Nathan Drake o di DiRT 2.0, cosa che ha portato molti a lamentarsi dell'offerta di questo mese.

Come da tradizione abbiamo analizzato i giochi PlayStation Plus maggio 2020 all'interno della nostra rubrica dedicata.

L'arrivo dei nuovi giochi dovrebbe avvenire verso le 17 di oggi 5 maggio 2020, da quel momento in poi non sarà più possibile scaricare i giochi PS Plus di aprile 2020: riscattateli se non lo avete ancora fatto!

Cosa vi piacerebbe avere il prossimo mese?