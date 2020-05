Fortnite, la mappa dei comandi dei pro player per vincere da PC

La mappatura dei tasti di Fortnite Capitolo 2 può fare la differenza nel trovare il proprio stile di gioco preferito, più comodo e adatto, così da vincere la partita su PC. Molto spesso i giocatori del Battle Royale di Epic Games guardano, giustamente, ai campioni: e cioè alla mappa dei comandi utilizzata dai pro player come Ninja, Tfue e Cloakzy.

Si tratta chiaramente di impostazioni per mouse e tastiera, dato che tutti questi pro player di Fortnite giocano da PC. Epic Games ha predisposto un pannello delle impostazioni estremamente dettagliato per quanto riguarda i comandi di gioco, soprattutto dopo l'eliminazione dei comandi legacy. Vi consigliamo dunque di studiare attentamente le impostazioni dei campioni, e di modificare anche le vostre. Provatele un po' tutte, mescolatele tra di loro, e troverete così la combinazione perfetta che fa per voi. Qui di seguito vi riportiamo le combinazioni di Ninja, Tfue e Cloakzy.