Fortnite, come sbloccare il minigioco segreto di Deadpool

Probabilmente non conoscete ancora questo simpaticissimo easter egg introdotto di recente dagli sviluppatori di Epic Games all'interno di Fortnite Capitolo 2. Attualmente il titolo nasconde un minigioco legato a Deadpool, cui chiunque può accedere in qualsiasi momento, e magari dimenticarsi persino della modalità di gioco principale di Fortnite.

Per sbloccare il minigioco segreto di Deadpool dovrete agire in questo modo: dalla schermata principale della lobby selezionate il menù del Pass Battaglia, così da avere a colpo d'occhio l'Agenzia. Ora, dal condotto di ventilazione entrate nel covo di Deadpool, e qui accedete al PC (mentre lui continuerà a nuotare sott'acqua). Una volta avuto accesso alla schermata principale del desktop di Deadpool, noterete un elenco con tutte le missioni che dovreste già aver completato... e a sinistra l'icona della sua maschera, con minigioco annesso.

Da PC è sufficiente eseguire un doppio clic sull'icona per accedere al minigioco segreto di Deadpool, mentre la questione da console è leggermente più complicata. Da console avrete bisogno di usare i tasti dorsali per selezionare l'icona del minigioco, e quindi avviarla con Y su Xbox One e con il tasto Esegui di Fortnite su PlayStation 4 (Quadrato). Il minigioco in sé è molto divertente e fuori di testa: richiede di manovrare il personaggio su una pista da sci senza farlo schiantare. E il game over comporta l'arrivo di banane palesemente assatanate.

Eccovi un video che vi mostra come accedere e come giocare al minigioco segreto di Deadpool su Fortnite Capitolo 2: lo avevate già provato?