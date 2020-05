PlayStation Plus maggio 2020: Cities: Skylines e Farming Simulator 19

PlayStation Plus propone a maggio 2020 dei giochi diversi dal solito, Cities: Skylines e Farming Simulator 19.

Parliamo di due simulatori molto diversi fra loro: il primo consente di creare un'intera città e controllarne ogni aspetto, il secondo di gestire una grossa fattoria con tutto ciò che ne consegue.

La selezione di questo mese è stata apprezzata dai lettori di Multiplayer.it? Purtroppo no: secondo il nostro sondaggio, la maggior parte degli utenti ha giudicato negativamente la line-up di maggio 2020, con ben il 67% che ha dichiarato di non essere per nulla soddisfatto.